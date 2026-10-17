Nicola esordisce col botto: Adams segna ed il Venezia mette KO il Napoli di Allegri. La nuova CLASSIFICA di Serie A

La 7° giornata di Serie A inizia col botto, col Venezia di Davide Nicola, all'esordio sulla panchina veneta, che batte clamorosamente per 1-0 il Napoli di Max Allegri.

La partita

La partita si è sblocca a inizio ripresa, precisamente al 49', grazie a un gol dei padroni di casa firmato da Adams. Il Napoli, sceso in campo con un po' di turn-over operato da Allegri (lasciando inizialmente in panchina diversi big come De Bruyne e Højlund), ha provato nel corso della ripresa a rimettere in piedi il match: la grande occasione per gli azzurri è arrivata intorno alla metà del secondo tempo, quando il direttore di gara ha concesso un un rigore: che De Bruyne, subentrato nel frattempo, si è fatto parare da un grande intervento di Stankovic, che ha salvato il vantaggio lagunare. Nel finale di partita, il Venezia è stato bravo a soffrire e resistere agli attacchi dei partenopei.

La classifica

La nuova classifica di Serie A: Inter 16, Lazio 16, Roma 14, Cagliari 13, Milan 12, Como 11, Juventus 11, Frosinone 10, Atalanta 9, Sassuolo 8, Napoli 7*, Torino 7, Lecce 6, Bologna 5, Udinese 4, Monza 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 3*

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