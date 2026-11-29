Novità in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro l'Udinese: arriva la decisione sul ritiro
La crisi della Fiorentina sembra non avere fine. Settimana da incubo per i viola, iniziata con il ko interno contro il Monza e chiusa da quello per 1-0 contro l'Udinese. Un passo falso arrivato nonostante la decisione di andare tutti in ritiro a partire da giovedì.
La decisione sul ritiro
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, al momento non è previsto che la squadra viola prosegua il ritiro. Dopo aver fatto ritorno a Firenze, infatti, i giocatori di Vanoli sono rientrati alle loro abitazioni.
Soluzione temporanea?
La domanda sorge spontanea: si tratta di una decisione che riguarda solo la giornata di oggi per dare un minimo di stacco alla squadra dopo la sconfitta di Udine oppure il ritiro non riprenderà più? Domani il verdetto.
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