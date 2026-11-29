Dopo l'ennesima sconfitta rimediata dalla Fiorentina, per 1-0 sul campo dell'Udinese, si fa sempre più traballante la panchina di Paolo Vanoli. Il tecnico ha incassato la fiducia di Fabio Paratici prima della partita e anche dopo il fischio finale non ci sono state decisioni drastiche. Tuttavia, la fiducia nel suo operato pare non essere infinita.

Decisive le prossime tre partite

Come scrive su X il noto espero di mercato Nicolò Schira, per il tecnico è vitato sbagliare nelle prossime tre sfide di campionato in programma contro Cagliari, Parma e Bologna prima della pausa natalizia. Inoltre, viene puntualizzato che la fiducia in Vanoli è anche dovuta alla mancanza di convinzione nelle alternative da parte della società.

Soluzione d'emergenza

Nel caso in cui le cose dovessero precipitare, con altri rovesci già a partire dalla sfida di lunedì prossimo contro il Cagliari, il principale candidato a sostituire Vanoli sarebbe il tecnico della Primavera Aurelio Andreazzoli.