Fabregas: "Kean e Diao non saranno della partita. Fiorentina? Giochiamo contro una grande squadra ed un grande allenatore"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 15 all'Artemio Franchi.

Sulla partita del Franchi

Queste le parole del tecnico lariano: “Mi aspetto una bellissima partita contro una squadra storica come la Fiorentina e in un grandissimo stadio come il Franchi. Vanoli è un bravo allenatore e la squadra è forte, migliora ogni partita sempre di più . Quella a Firenze è sempre trasferta ostica, oltre che un match difficile da preparare”.

"Kean sta migliorando, ma…"

Sull'assenza di Kean e Diao: “Moise non sarà della partita, gli manca ancora una settimana, magari dieci giorni, per recuperare completamente. Diao ha avuto un piccolo infortunio muscolare di difficile valutazione: le prime stime parlano di circa tre settimane, io spero di riaverlo contro l'Inter, altrimenti si andrà a dopo la sosta”.