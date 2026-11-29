Gruppi di tifosi della Fiorentina, di ritorno da Udine, e quelli del Napoli, provenienti da Reggio Emilia dove i campani giocavano contro il Sassuolo, si sono incrociati all'altezza di Calenzano.

Lì, in autostrada, è successo di tutto. Decine di persone si sono affrontate in mezzo alla carreggiata con bastoni, fuochi d'artificio, petardi e fumogeni. Un veicolo, un van, è andato in fiamme.

La polizia è dovuta intervenire per bloccare la circolazione tra il bivio per l'A11 e quello per l'A1. Una situazione a dir poco caotica.

Un episodio che completa una giornata assolutamente nera per la Fiorentina, uscita sconfitta, con una prestazione scadente dalla partita di Udine.