Il commento di Mateo Pellegrino anche al media ufficiale della Fiorentina:

"Non è un momento che vogliamo vivere però è una realtà e quindi dobbiamo affrontarla, ognuno pensare a cosa può fare meglio in questo momento perché i tifosi non se lo meritano, quelli che lavorano nella Fiorentina neanche. E neanche noi vogliamo stare in questa situazione. Cosa è mancato? La palla l’abbiamo avuto, magari più coraggio per entrare in area e incidere, poi devo riguardarla bene la partita.

Il pareggio ci stava? Nel primo tempo siamo stati superati, si è visto chiaramente. Però poi negli ultimi 20 minuti abbiamo rischiato un po’ di più ma non deve servire un episodio così per reagire, deve nascere da noi e su questo dobbiamo lavorare".