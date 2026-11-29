Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha dato la spiegazione per la sconfitta della squadra contro l'Udinese: “Non era un ritiro quello che abbiamo fatto, ma era un modo, un'occasione per stare insieme. Ho visto una squadra diversa da Monza, una partita che mi ha fatto molto più arrabbiare”.

Testa bloccata

“La squadra ha iniziato molto concentrata, ma anche vuota, la mente è la prima cosa che dobbiamo liberare. Abbiamo dato l’impressione di essere svuotati, ma perché la testa è bloccata”.

Squadra diversa dall'anno scorso

“Non si possono fare paragoni con l’anno scorso, perché questa squadra qua è stata costruita in maniera totalmente diversa. Tutti insieme dobbiamo saper reagire e uscire da questa situazione perché la prossima partita è una finale, è una gara importantissima. Dobbiamo trovare questa strada ma è compito mio farlo”.

Singoli in difficoltà

“Penso che abbiamo tirato fuori tutto, ma nella maniera sbagliata. Oulai, Fagioli, Brescianini…non è una questione di singoli ma di collettivo. Dobbiamo arrivare ad un obiettivo importante e abbiamo bisogno di tutti”.