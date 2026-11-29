L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, è stato intervistato da DAZN al termine della partita persa contro l'Udinese.

“Non c'è stato un approccio sbagliato - ha detto - Abbiamo reagito dopo il gol, ma abbiamo la testa che non fa andare le gambe ed è normale visto che siamo in una posizione in cui nessuno pensava di essere. Dobbiamo uscire tutti insieme e dobbiamo trovare delle soluzioni e il primo responsabile sono io”.

Sostituzione Pellegrino

“Non riuscivamo a mettere tanti cross, una palla pulita dentro. Atta in mezzo alle linee poteva darci qualcosa in più e Goncalves poteva venire dentro a trovare altre soluzioni. Dobbiamo tutti fare qualcosa in più, io in primis. Il problema è che ci aspettavamo tutti una classifica diversa, poi abbiamo preso anche tanti gol in continuazione, dobbiamo lasciare andare la testa”.

De Gea e l'infortunio

“Ha auto un problema muscolare al polpaccio ma non sappiamo ancora l'entità dell'infortunio”.

Responsabilità

“Sento grande responsabilità perché la nostra gente e la nostra società non si merita questo. Dobbiamo arrivare più velocemente possibile ai 40 punti, i ragazzi sono giovani ma hanno qualità e bisogna interpretare le partite in maniera diversa, con più tranquillità”.