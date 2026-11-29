Un altro week end d'amarezza per la Fiorentina che ha perso anche a Udine, senza segnare e senza dare segnali di vita. Un 1-0 osceno da vivere e da vedere, ingiustificabile e desolante e che causa anche l'aggancio dell'Udinese in classifica a quota 9. I friulani in casa non avevano ancora vinto in questa stagione.

La nuova classifica di Serie A

La nuova classifica di Serie A: Lazio 35, Inter 32, Roma 30, Milan 27, Como 26, Frosinone 23, Juventus 21, Bologna 19, Napoli 18, Cagliari 16, Genoa 16, Atalanta 15, Torino 14, Lecce 10, Monza 10, Fiorentina 9, Udinese 9, Sassuolo 8, Parma 8, Venezia 7.