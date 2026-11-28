L'Inter non fa sconti e batte senza problemi il Genoa. Lautaro torna e segna. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Finisce l'anticipo di Serie A tra Inter e Genoa, con i nerazzurri che si sbarazzano facilmente del Grifone.
La partita
L'Inter mette subito le cose in chiaro con Lautaro, al ritorno da titolare in Serie A. Poi è Thuram a raddoppiare. Dimarco trova il 3-0, ma il gol viene annullato. Dopo pochi secondi però viene assegnato un rigore all'Inter, per il 3-0 di Sucic. Nel secondo tempo è Thuram a siglare la doppietta personale e chiudere la partita con il 4-0 definitivo.
La nuova classifica di Serie A
La nuova classifica di Serie A: Lazio 35, Inter 32, Roma 30, Milan 27, Como 26, Frosinone 23, Juventus 21, Bologna 19, Napoli 18, Cagliari 16, Genoa 16, Atalanta 15, Torino 14, Lecce 10, Monza 10, Fiorentina 9, Sassuolo 8, Parma 8, Venezia 7, Udinese 6.
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