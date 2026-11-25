Stadio Franchi, dal pubblico interesse alla gestione. Il prossimo passaggio dell’iter
Fase di attesa per il futuro del Franchi. Com'è noto ormai da qualche settimana, il Comune di Firenze ha dichiarato il pubblico interesse della proposta presentata dalla Fiorentina per il completamento e la gestione dell’impianto.
L'obiettivo indicato
Il direttore generale viola, Alessandro Ferrari, ha indicato la stagione 2029/30 come obiettivo per giocare in uno stadio interamente rinnovato.
Da proposta ad atto
Il passaggio da seguire ora è come la proposta si tradurrà negli atti che definiranno gli interventi ancora da realizzare e le condizioni di gestione dello stadio. Da lì si potrà leggere il calendario con maggiore precisione.
Per la Fiorentina materialmente si tratta di sapere quando potrà utilizzare l’intero impianto. Per chi va al Franchi, la domanda più concreta riguarda i tempi in cui i singoli settori torneranno fruibili e il cantiere potrà dirsi concluso.