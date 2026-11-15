Stadio Franchi, le tante varianti fanno salire il conto da pagare ai collaudatori

Le modifiche al progetto di restyling dello stadio Artemio Franchi fanno aumentare anche i compensi dei professionisti incaricati dei collaudi. Palazzo Vecchio ha autorizzato altri 200.510 euro, portando il budget da circa 1,15 a 1,35 milioni. Lo scrive Il Tirreno.

L’adeguamento, formalizzato il 5 novembre dal dirigente comunale Alessandro Dreoni, riguarda le verifiche aggiuntive conseguenti alla terza variante, che aveva incrementato di oltre 12,5 milioni il valore dei lavori. Le risorse saranno destinate al gruppo guidato dalla società Rpa, incaricato di controllare strutture, impianti e contabilità.

Spesa con coperture

La spesa trova copertura nelle somme già disponibili: il costo complessivo del primo lotto resta quindi di 151,3 milioni. Non cambiano neppure le scadenze: conclusione dei lavori prevista per il 31 maggio 2027 e apertura della Fiesole, secondo il Comune, nell’agosto successivo.

Ma il conto potrebbe crescere ancora

Il conto dei collaudi potrebbe però crescere ancora: restano da aggiornare i compensi relativi alla quinta e alla settima variante, con importi ancora da definire.

Separato l’iter per completare lo stadio: la proposta della Fiorentina da 101 milioni, dichiarata di interesse pubblico, attende ulteriori passaggi progettuali e la gara.