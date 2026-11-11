Stadio Franchi, la Fiorentina si allinea al Comune e lancia un un segnale di fiducia sul completamento

La stagione 2029/30 come traguardo per giocare in un Franchi completamente rinnovato. La Fiorentina si allinea alle tempistiche indicate da Palazzo Vecchio e, attraverso le parole dette nel corso delle ultime ore dal direttore generale Alessandro Ferrari, lancia un segnale di fiducia sul completamento dello stadio.

Dopo i ritardi iniziali e lo scetticismo che ha accompagnato a lungo il cantiere, soprattutto fra i tifosi, l’avanzamento dei lavori in Curva Fiesole ha contribuito a cambiare il clima. La sintonia fra società e amministrazione comunale riguarda adesso sia gli obiettivi sia la data di conclusione dell’intervento.

Obiettivo stagione 2029/30

Intervenendo al Social Football Summit di Torino, Ferrari ha indicato la prospettiva del club. “L’obiettivo è giocare dalla stagione 2029/30 in uno stadio Franchi completamente rinnovato”. Una presa di posizione significativa da parte del dg, che parla di un “nuovo passo avanti per il futuro del Franchi”.

Al centro del percorso resta la proposta presentata dalla Fiorentina all’amministrazione. “La svolta è arrivata con la proposta di collaborazione che abbiamo presentato al Comune di Firenze”, ha sottolineato Ferrari.

L'offerta

L’offerta prevede una concessione di sessant’anni a canone zero, a fronte di un impegno complessivo di circa 300 milioni di euro, manutenzioni comprese. Un investimento che lega il completamento dello stadio alla sua gestione nel lungo periodo.

La proposta, ha ricordato il direttore generale, “ha ricevuto un primo parere positivo nell’ambito della Conferenza dei Servizi”. Restano da definire i dettagli e da affrontare le osservazioni formulate dal Comune, ma dalle parole della Fiorentina emerge la volontà di procedere insieme.

Confronto tecnico-amministrativo

“Stiamo lavorando insieme all’amministrazione comunale per definire i dettagli del completamento del restyling”, ha spiegato Ferrari. Il confronto tecnico e amministrativo prosegue dunque con un obiettivo condiviso. Per il club viola, il riferimento pubblico è ora la stagione 2029/30, quella in cui riportare la squadra in un Franchi interamente riqualificato.