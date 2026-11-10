Ferrari: "Stiamo lavorando con il Comune di Firenze per definire i dettagli sul completamento dei lavori al Franchi. L'obiettivo..."

Sul proprio profilo Linkedin, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha commentato il suo intervento al Social Football Summit nel quale ha parlato dello stadio Artemio Franchi, tema ripreso anche sul social.

Le parole di Ferrari

“Il futuro dello stadio Artemio Franchi compie un nuovo passo avanti. La proposta di collaborazione che abbiamo presentato al Comune di Firenze ha ricevuto un primo parere positivo nell’ambito della Conferenza dei Servizi”.

Lavoro con il Comune

“Stiamo lavorando insieme all’Amministrazione comunale per definire i dettagli del completamento dei lavori. Il percorso proseguirà con un bando pubblico, al quale ci auguriamo non solo di poter partecipare, ma anche di poter contribuire attivamente, con la nostra presenza e il nostro impegno, fino al completamento del progetto”.

Obiettivi

"L’obiettivo è giocare dalla stagione 2029/30 in uno stadio Franchi completamente rinnovato. Perché uno stadio, oggi, non è soltanto un impianto sportivo. È una casa, è il luogo simbolo di una passione. È parte pulsante della ACF Fiorentina, così come il nostro Rocco B. Commisso Viola Park è un luogo in cui le persone vivono, si incontrano, condividono emozioni e si sentono parte di qualcosa di più grande. È fondamentale offrire una struttura moderna, funzionale e ben organizzata, dove vivere una partita di calcio sia un’esperienza da ripetere. Un luogo in cui si è stati bene e si desidera tornare. Proprio come a casa.