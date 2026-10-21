Ferrari manda una frecciata all'AIA: "Le nuove tecnologie sono importanti, ma devono funzionare"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto alla presentazione della presentazione del terzo corso di studio fatto nella collaborazione tra la società viola e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Sul corso

“Le nuove formazioni offrono spazi di lavoro ampi anche nel mondo dello sport. Ci sono argomenti e tematiche che vengono dall'attualità e dai momenti e dalla storia. In questo momento siamo circondati dall'intelligenza artificiale. Il corso offrirà spunti per capire come possono o non possono dare una mano questi strumenti. C'è il tema della sostenibilità, che a noi sta molto a cuore secondo le norme UEFA e FIGC, ma anche secondo il nostro pensiero".

Una battuta sugli arbitri

“Le nuove tecnologie sono importanti. Vanno usate bene e soprattutto devono funzionare”.