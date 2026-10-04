Ferrari: "Stiamo costruendo una nuova fase, un percorso che porta la firma di Commisso e Barone"

Alessandro Ferrari racconta la Fiorentina di oggi e guarda al futuro. Il direttore generale viola ha pubblicato su LinkedIn una riflessione, richiamando il lavoro di Rocco Commisso e Joe Barone e l’impegno della famiglia Commisso nella nuova fase del club.

“Non esistono scorciatoie”

“Partecipare al Festival dello Sport di Trento, promosso da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, è stata un'importante occasione per raccontare la ACF Fiorentina di oggi e, soprattutto, quella di domani. Nel calcio non esistono scorciatoie: servono visione, lavoro e fondamenta solide”.

“Una nuova fase”

“Un percorso che porta la firma di Rocco Commisso e Joe Barone e che oggi prosegue con l'impegno della famiglia Commisso, di Giuseppe e Catherine. Stiamo costruendo una nuova fase, con una squadra rinnovata, giovani di talento e giocatori di esperienza chiamati a crescere insieme, supportati da nuove competenze e progettualità all'interno del club. Firenze ha una grande ambizione e una straordinaria passione per questi colori. Il nostro compito è trasformare questa energia in un percorso credibile, fatto di lavoro quotidiano, crescita e responsabilità. Con determinazione e uno sguardo sempre rivolto al futuro”.

Al centro delle parole di Ferrari c’è dunque la costruzione di un progetto che unisca rinnovamento della squadra e crescita della società, dando una risposta concreta alle ambizioni e alla passione di Firenze.