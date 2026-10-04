Ferrari: "Bove è un ragazzo straordinario, da noi sarà sempre il benvenuto. Conservo la lettera che mi diede al suo addio"
Ancora dichiarazioni dal Festival dello Sport di Trento: anche Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, si è lasciato andare a un momento emotivo tornando a parlare di Edoardo Bove. Queste le sue parole, raccolte da TMW.
Le parole di Ferrari
“Bove è un ragazzo eccezionale, ho ancora la lettera che mi ha lasciato quando è andato via, ci ha fatto prendere uno spavento enorme. Per fortuna è andato tutto bene, lui è un ragazzo lucido e serio, per fortuna ora ha ritrovato il campo, la vita che voleva, perché voleva fare il calciatore. Da noi sarà sempre il benvenuto”
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