Ferrari: "Bove è un ragazzo straordinario, da noi sarà sempre il benvenuto. Conservo la lettera che mi diede al suo addio"

Ancora dichiarazioni dal Festival dello Sport di Trento: anche Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, si è lasciato andare a un momento emotivo tornando a parlare di Edoardo Bove. Queste le sue parole, raccolte da TMW.

Le parole di Ferrari

“Bove è un ragazzo eccezionale, ho ancora la lettera che mi ha lasciato quando è andato via, ci ha fatto prendere uno spavento enorme. Per fortuna è andato tutto bene, lui è un ragazzo lucido e serio, per fortuna ora ha ritrovato il campo, la vita che voleva, perché voleva fare il calciatore. Da noi sarà sempre il benvenuto”