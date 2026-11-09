Franchi, una ristrutturazione che procede su due fronti. Il cantiere si allarga all'esterno
La ristrutturazione del Franchi procede su due fronti. Il primo lotto comprende la nuova Fiesole, metà Maratona, la Tribuna laterale e i relativi locali di servizio. Per completare lo stadio serve invece il via libera all’intervento della Fiorentina, che metterebbe a disposizione circa 100 milioni di euro per il secondo lotto. Dell'argomento se ne occupa stamani in maniera approfondita il Corriere Fiorentino.
L’obiettivo
E' quello di aprire i settori riqualificati all’inizio della stagione 2027/28 e avviare le opere rimanenti senza interrompere il cantiere. La copertura nord e la riprofilatura della Maratona avanzano insieme ai lavori negli interrati. All’esterno lo spazio serve ancora per depositare i materiali e assemblare a terra le parti della copertura prima di sollevarle con le gru.
L'esterno
Ma per riaprire gli spalti serviranno anche bagni, punti ristoro, recinzioni, tornelli e aree di prefiltraggio. Restano in programma il restauro definitivo della vecchia Fiesole, la rimozione dei prefabbricati di Italia ’90 e lo smantellamento delle due torri faro. Alcune opere potranno slittare, ma quelle indispensabili per ottenere i nulla osta dovranno essere pronte in tempo per la campagna abbonamenti della società viola.