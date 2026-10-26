Abodi: "Stadio Franchi? Sono tranquillo, le cose verranno fatte come chiede l'Uefa. Convergenza definitiva tra Comune e Fiorentina"

Sul restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze e la possibilità che possa ospitare le partite di Euro 2032, ha parlato il ministro dello sport, Andrea Abodi che ha detto: "Vedo che il lavoro prosegue e soprattutto c'è una convergenza che ormai è definitiva tra l'amministrazione comunale e la Fiorentina".

“Cose fatte come si devono”

Poi ha aggiunto: “Sono tranquillo sul fatto che le cose verranno fatte così come chiedono sia la Uefa che la Federcalcio”.

“C'è solo da proseguire il lavoro”

E infine: "Si tratta semplicemente di proseguire nel lavoro che è stato strutturato dal sindaco e che la società ha raccolto in questi giorni e ne ho buona testimonianza". Il riferimento probabilmente in quest'ultimo caso è al sopralluogo fatto dal commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032, Massimo Sessa, avvenuto la scorsa settimana.