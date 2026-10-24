Franchi, il pennone torna finalmente sulla Torre di Maratona: un simbolo ritrova il suo posto

Il profilo della Torre di Maratona ritrova finalmente un elemento familiare. E' stato montato il nuovo pennone sulla sommità dello stadio Artemio Franchi. Un ritorno atteso, che restituisce alla torre restaurata un particolare legato all’immagine dell’impianto e alla bandiera viola.

La sostituzione era una cosa necessaria

Il precedente pennone era stato rimosso durante gli interventi di restauro per ragioni di sicurezza: le verifiche approfondite, rese possibili dall’installazione dei ponteggi, avevano evidenziato condizioni peggiori rispetto a quelle riscontrate inizialmente con le sole ispezioni visive. Era quindi emersa la necessità di sostituirlo per garantire la sicurezza della struttura e del pubblico.

Un piccolo traguardo nel percorso di riqualificazione del Franchi

La sostituzione dello storico elemento, alto circa quindici metri, era stata annunciata nel marzo 2026; ad agosto risultava già rimosso. Il nuovo montaggio, inizialmente previsto entro le celebrazioni del centenario della Fiorentina, è arrivato soltanto adesso, dopo il protrarsi dell’attesa. Un piccolo ma significativo passaggio nel percorso di riqualificazione del Franchi.