Nonostante un "Franchi a metà", la Fiorentina arranca in una classifica che riguarda i tifosi
Il sito specializzato Calcio e Finanza ha stilato la classifica di Serie A in base alla percentuale di presenze allo stadio. La Fiorentina, nonostante una capienza ridotta a causa dei lavori al Franchi, si trova a metà graduatoria.
La posizione viola
Dopo le prime dieci giornate di campionato, la squadra viola si trova al decimo posto con una percentuale di riempimento del 88,69%. In testa si trova invece l'Inter, che sfiora il sold out in tutti gli eventi. In fondo alla classifica, nonostante l'inizio di campionato sorprendente, si trova la Lazio.
La classifica
1. Inter – 98,70%
2. Cagliari – 98,40%
3. Juventus – 98,35%
4. Milan – 97,87%
5. Venezia – 95,10%
6. Roma – 94,67%
7. Udinese – 93,67%
8. Genoa – 92,25%
9. Atalanta – 90,77%
10. Fiorentina – 88,69%
11. Como – 88,61%
12. Frosinone – 85,54%
13. Lecce – 85,18%
14. Napoli – 82,89%
15. Bologna – 75,44%
16. Torino – 74,24%
17. Sassuolo – 70,82%
18. Parma – 68,57%
19. Monza – 62,59%
20. Lazio – 17,00%