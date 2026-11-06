Fiorentina e Juventus si scontrano anche fuori dal campo. I bianconeri seguono un centrocampista viola, ma la valutazione...
La Juventus è alla ricerca di un rinforzo nel reparto di centrocampo in vista del mercato di gennaio. Tra i profili finiti sotto osservazione anche un giocatore della Fiorentina.
Interesse bianconero
I bianconeri continuano a guardare con interesse in casa Fiorentina e tra i profili finiti sotto osservazione c'è quello di Cher Ndour, centrocampista classe 2004 che già nelle scorse sessioni di mercato era finito nel taccuino della Juventus.
Valutazione viola
La richiesta del club viola è però alta, tra i 35 e i 40 milioni di euro, una valutazione che testimonia quanto la società punti sul centrocampista. A complicare ulteriormente il quadro c'è anche la situazione legata al Paris Saint-Germain, che detiene il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Un dettaglio che pesa nelle eventuali valutazioni economiche dell'operazione. Lo scrive TMW.