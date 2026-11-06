Fiorentina, indovina chi sta seguendo Amatucci?

Lorenzo Amatucci si sta facendo largo ne LaLiga a suon di buone prestazioni. Il centrocampista ex Fiorentina, che ora indossa la maglia del Deportivo A Coruna, è presente anche tra i convocati dell'Italia U21.
Ecco chi lo segue
Su di lui, però, si starebbero già avvicinando gli occhi degli osservatori di diverse big europee. Tra queste c'è anche la Juventus, che starebbe seguendo con particolare interesse la crescita del ragazzo ex Fiorentina.
Cessione e nuovo valore
La società viola quest'estate lo ha ceduto ai galiziani per una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro più il 20% sul futuro guadagno. Adesso il cartellino del giocatore potrebbe salire molto di valore viste le sue buone prestazioni in Spagna.
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