I convocati dell'Under 21: Baldini si affida ancora a Ndour e a tanti ex Fiorentina. Prima per Amatucci

Dopo le convocazioni della Nazionale maggiore di Roberto Mancini, pochi minuti fa sono arrivate anche quelle dell'Under 21 di Silvio Baldini. E se tra i grandi della Fiorentina c'è solo Nicolò Fagioli, qui le cose non migliorano: anche tra gli azzurrini ci sarà un solo giocatore viola, con la presenza però di tanti ex.

In attesa dei sorteggi degli europei, l'Under 21 torna in campo per due amichevoli

Dopo essersi qualificata alla fase finale di Albania e Serbia 2027, la Nazionale Under 21 torna in campo nella ‘finestra’ di novembre per affrontare due amichevoli dal peso specifico importante. Venerdì 13 (ore 18.30) gli Azzurrini saranno di scena in Francia, a Laval, per affrontare i transalpini, mentre lunedì 16 all’Armando Picchi di Livorno l’avversario sarà il Belgio (ore 18.15). Saranno 26 i calciatori che si ritroveranno in raduno al CPO di Tirrenia (a partire da questa domenica) dove l’Italia rimarrà fino a giovedì 12 novembre, giorno della partenza per la Francia.

Anche qui un solo giocatore viola: Ndour tiene alto l'onore della Fiorentina.

Per Baldini, che ha visto Mancini convocare cinque giocatori che erano in campo nel 6-2 di Pescara alla Polonia, match che ha consegnato agli Azzurrini il lasciapassare per l’Europeo (Ahanor, Pisilli, Liberali, Cisse, Koleosho), tre sono le novità assolute: il portiere del Bologna Massimo Pessina, il difensore del Monza Eddy Kouadio e l’attaccante del Borussia Dortmund Samuele Inacio, tutti e tre provenienti dall’esperienza in Nazionale A lo scorso ottobre. Della Fiorentina l’unico convocato è Cher Ndour. Presente in lista anche Lorenzo Amatucci.

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Massimo Pessina (Bologna);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M’Gladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Eddy Kouadio (Monza), Emanuele Lulli (Roma), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Avellino);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna), Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Avellino), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Jeff Ekhator (Juventus), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Dominic Vavassori (Palermo).