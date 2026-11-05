W. Sabatini: “I tifosi della Fiorentina devono pazientare. Quando cambi così tanto serve tempo per capire se hai lavorato bene”

Lo storico ex dirigente Walter Sabatini ha parlato anche di Fiorentina a News.superscommesse.it, analizzando la situazione anche della Juventus, in vista del confronto diretto del Franchi di domenica prossima.

‘I tifosi di Fiorentina e Juventus devono pazientare’

“Quando cambi tanti giocatori come hanno fatto queste due compagini, diventa normale e necessario che ci sia un periodo di assemblaggio. Credo quindi che si debba dare del tempo ad entrambe le squadre per comprendere con precisione se in estate si è lavorato bene oppure no. So che è difficile, ma i tifosi di Juventus e Fiorentina dovrebbero pazientare”.

‘Palladino può consacrarsi a Bologna’

“Auguro con tutto il cuore a Palladino che sia l’anno della sua consacrazione. Il Bologna con lui ha cambiato marcia e il capoluogo emiliano è l’ambiente giusto, sia sportivamente che emotivamente. Bologna è una città che ti dà tanto e, allo stesso tempo, ti permette di lavorare con tranquillità”.