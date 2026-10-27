Nella giornata di ieri la Curva Fiesole aveva emesso un lungo comunicato con il quale, considerato il momento difficile vissuto dalla squadra viola, ha voluto chiamare i tifosi allo stadio in vista della sfida di mercoledì contro l'Atalanta di Maurizio Sarri. Un appuntamento per il quale è in programma anche una coreografia, con la quale la tifoseria manifesterà il suo sostegno e supporto ai giocatori.

“In un momento difficile la vicinanza dei tifosi ha un valore enorme”

E la cosa non è certo passata inosservata in casa Fiorentina. Pochi minuti, con un messaggio pubblicato tramite i canali social, il club ha voluto ringraziare la Curva rilanciando la chiamata a raccolta in vista della sfida contro la Dea. Questo il messaggio:

“Grazie alla Curva Fiesole per le parole di amore, appartenenza e responsabilità rivolte a tutta la famiglia viola. In un momento difficile, la vostra vicinanza e la volontà di stringervi ancora una volta intorno alla squadra hanno un valore enorme. Sappiamo che il sostegno di Firenze merita l’impegno, il coraggio e la determinazione con cui affrontiamo ogni partita. È una responsabilità che sentiamo tutti”.

“Ogni tifoso può dare una spinta in più alla squadra”

Il messaggio si conclude con: “L’appello della Curva è anche il nostro: giovedì, contro l’Atalanta, riempiamo il Franchi, coloriamolo di viola e facciamo sentire alla squadra la forza di tutta Firenze. Ogni voce, ogni bandiera, ogni tifoso può dare una spinta in più. Uniti sugli spalti, uniti in campo, uniti per la maglia. Avanti Firenze. Forza Fiorentina”.