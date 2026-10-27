La difesa preoccupa e Paratici vuole correre ai ripari: la Fiorentina segue un difensore del Charleroi

Visto il tragico inizio di stagione della Fiorentina, che ha incassato 19 reti in 8 giornate di campionato, il direttore sportivo viola Fabio Paratici è già a lavoro per correre ai ripari ed attingere dal mercato per garantire almeno un difensore di livello a Vanoli. E se nelle scorse settimane era stato sottolineato il forte interesse per il centrale del Lecce Tiago Gabriel, nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome.

La Fiorentina monitora un difensore della Jupiler League

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Ekrem Konur, la Fiorentina sta seguendo ormai da tempo Cheick Keita, difensore dello Sporting Charlerol che quest’anno si sta confermando tra i migliori profili della Jupiler League. La concorrenza per il classe 2003 però non manca: sulle sue tracce però c'è anche il Villareal che ha già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore e valuta un'offerta da circa 4 milioni di euro. Piu defilato, anche se non è da sottovalutare, c’è anche il Real Betis.

Il prezzo del cartellino è alla portata delle casse viola

La sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 3,5 milioni di euro. Ma assume una grande rilevanza la situazione contrattuale: Cheick Keita ha un contratto in scadenza nel 2027, con un’opzione per prolungare l'accordo fino al 2028. Le cifre sono alla portata delle casse della Fiorentina, chissà se la trattativa non possa davvero decollare nelle prossime settimane.