Joao Mario ed un feeling mai scattato con Vanoli. Il portoghese fa già dietrofront?

Dov'è finito Joao Mario? È ciò che si chiede proprio oggi Tuttomercatoweb.com. Con Vanoli il terzino destro portoghese arrivato in prestito dalla Juventus è scomparso. La gestione di Joao Mario che sta portando avanti l'allenatore della Fiorentina parla in direzione di un feeling quantomeno mai scattato. Dopo aver cominciato da titolare due delle prime tre partite di campionato, quando ancora c'era Grosso, il portoghese è rimasto seduto a guardare i propri compagni per quattro gare di fila in Serie A, giocando giusto il sedicesimo di Coppa Italia contro il Pisa.

Si è rivisto contro l'Inter, ma…

A Milano contro l'Inter si è tolto finalmente via la ruggine, per quanto ci sia stato spazio giusto per 7 minuti, peraltro non nel suo ruolo, visto che ha sostituito Njie. A destra Vanoli sta provando a recuperare Dodô, alle spalle di Jimenez, mentre a sinistra, oltre a Valdepeñas che è 'di ruolo', è stato persino pensato e provato l'adattamento di un centrale come Viery. Considerando che dal 2027 è pronto anche a tornare in campo l'infortunato Parisi, tra i migliori nella seconda metà della scorsa stagione, non sembra davvero esserci più posto per Joao Mario.

Ritorno a Torino?

E quindi, a meno che non venga davvero ceduto Dodô - al quale però rimangono pochi mesi sul contratto - appare più che possibile che il portoghese - arrivato in estate in prestito oneroso (1,8 milioni di euro) con diritto di riscatto (9,5) - si cerchi una nuova sistemazione e faccia ritorno momentaneo alla Juventus.