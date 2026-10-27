Malesani: “La Fiorentina ha qualità da Coppe. Spiegatemi perché hanno costretto Vanoli a ripartire da zero"

Alberto Malesani vede nella Fiorentina una squadra con qualità sufficienti per ambire a obiettivi ben più alti della lotta per la salvezza. L’ex allenatore viola, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato l’organico a disposizione di Paolo Vanoli, indicando due aspetti sui quali intervenire.

Una base offensiva da zona Coppe

“Nella Fiorentina credo che ci sia una base offensiva non certo da retrocessione ma da poter arrivare in zona Coppe: i giocatori sono indubbiamente buoni ma la sola qualità non sempre basta. Diciamo che servirebbero due correttivi altrove”.

Più velocità in difesa

“Credo che in difesa manchi velocità, parlo di struttura fisica, di peculiarità: in difesa la Fiorentina avrebbe bisogno di un elemento più veloce perché la rapidità difensiva diventa, a volte, decisiva”.

Il centrocampo e il giudizio su Fagioli

“In mezzo al campo Fagioli mi piace. È giocatore, si sa. C’è anche qualità, a centrocampo, ma sa per me cosa manca? Un po’ di cattiveria in generale. Riassumendo: velocità dietro e quantità accompagnata da cattiveria agonistica in mezzo. Poi, si risolve tutto”.

La fiducia in Vanoli

Malesani ha poi respinto l’idea di una nuova stagione negativa per la Fiorentina, esprimendo fiducia nell’allenatore e interrogandosi sulla scelta di interrompere il rapporto con lui al termine della scorsa annata: “Altro anno horror? Ma noooo, che horror e horror... E poi Paolo (Vanoli, ndr) è bravo, si riprenderà. Una cosa piuttosto mi dovrebbero spiegare e cioé perché l’hanno costretto a dover ripartire da zero che, tradotto, va letto così: perché l’avevano allontanato alla fine della scorsa stagione? lo non l’ho ancora capito. Vanoli ci sa fare, conosce la piazza, lasciatelo lavorare per favore”