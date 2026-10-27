L'Atalanta perde i pezzi in vista di Firenze: oltre a Bellanova Sarri dovrà fare a meno anche di un attaccante

Avevamo analizzato in precedenza come la sfida del Franchi servisse da esame per l'Atalanta di Maurizio Sarri, soprattutto per capire a chi affidare l'attacco nerazzurro, ma gli eventi delle ultime ore hanno “semplificato” il lavoro del tecnico toscano.

Bellanova resterà out per tante settimane

Dopo la seduta di allenamento di quest’oggi infatti l’Atalanta, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha sottolineato come oltre a Raoul Bellanova, che uscito anzitempo contro il Frosinone ha riscontrato una distrazione di basso grado dell'adduttore lungo dell'arto sinistro, c’è un’altro giocatore che si aggiunge alla lunga lista degli indisponibili in vista della trasferta contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

Anche Scamacca costretto a restare ai box

Anche un altro giocatore è uscito acciaccato dalla sfida contro i Ciociari: stiamo parlando di Gianluca Scamacca. l’attaccante della Dea che ha accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana e per questo motivo sarà out anche per la gara contro il Parma in programma per lunedì prossimo.

Questo la nota ufficiale dell’Atalanta, apparsa questo pomeriggio sul sito ufficiale nel club:

“Oggi giornata di scarico e lavoro individuale a Zingonia. Sulemana e Scalvini hanno svolto lavoro in campo e palestra, solo palestra per Hien. Terapie invece per Raspadori, Pompei, Kolašinac, Kossounou e Kessie. Raoul Bellanova si è sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado dell’adduttore lungo dell’arto sinistro. Il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo. Gianluca Scamacca, al termine della gara con il Frosinone, ha accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana. Domani, mercoledì 28 ottobre, sarà già giornata di vigilia: la squadra si allenerà al mattino al Centro Bortolotti (seduta a porte chiuse) e poi nel pomeriggio si trasferirà a Firenze dove giovedì affronterà la Fiorentina per la 9ª giornata della Serie A Enilive”.