Dragusin rimane un punto fermo della Romania: Hagi lo conferma tra i convocati in vista degli impegni di Nations League

A poco piu di 10 giorni dalla sosta per le Nazionali gusto pomeriggio il commissario tecnico della Romania Gheorghe Hagi ha reso noto la lista preliminare dei convocati in vista dei prossimi impegni. La selezione romena sarò impegnata nel doppio appuntamento di Nations League contro la Bosnia Erzegovina, in programma sabato 14 e martedì 17 novembre.

Hagi conferma regolarmente Dragusin tra i convocati

E nonostante le ultime pessime prestazioni con la maglia nazionale, l’ottimo momento di Radu Dragusin con la Fiorentina non è passato inosservato al ct, che ha confermato regolarmente il difensore gigliato nei convocati. Questa la lista completa dei preconvocati della Romania per gli impegni di Novembre:

PORTIERI

Ionu ț RADU (Celta Vigo | Spagna), Otto HINDRICH (Legia Varsavia | Polonia), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia);

DIFENSORI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spagna), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Inghilterra), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portogallo), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turchia), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | Cina), Lisav EISSAT (Bristol City), Andrei BORZA (Çorum | Turchia);

CENTROCAMPISTI

Răzvan MARIN (AEK Atene | Grecia), Marius MARIN (Al Nasr | Emirati Arabi Uniti), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | Cina), Marius CORBU (Ferencváros | Ungheria), Vlad DRAGOMIR (Paphos | Cipro);

ATTACCHI

Ianis HAGI (Alanyaspor | Turchia), Dennis MAN (PSV | Olanda), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgio), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia), Florin TĂNASE (Omonia | Cipro), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turchia), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portogallo), Rareș ILIE (Mantova | Italia).