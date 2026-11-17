Il cantiere dello stadio Artemio Franchi avanza, mentre Fiorentina e Comune restano in contatto attendendo che il processo del project financing faccia i suoi tempi dal punto di vista burocratico. Gli ultimi aggiornamenti riguardano soprattutto i costi delle verifiche sul primo lotto, l’apertura dei settori riqualificati nel 2027 e il percorso amministrativo della proposta viola.

La novità più recente è l’aumento dei compensi per i collaudatori del quale abbiamo parlato lo scorso fine settimana. L’adeguamento riguarda le verifiche aggiuntive legate alla terza variante, che aveva incrementato di oltre 12,5 milioni il valore dei lavori. Le risorse vengono reperite nelle somme già disponibili: il quadro economico complessivo del primo lotto resta di 151,3 milioni. Sono però attesi ulteriori aggiornamenti dei compensi per la quinta e la settima variante, ancora da quantificare.

Questo provvedimento non modifica le scadenze: la conclusione del primo lotto è prevista per il 31 maggio 2027, mentre l’apertura della Fiesole, secondo le indicazioni comunali, resta fissata ad agosto dell'anno prossimo in occasione dell'inizio della prossima stagione calcistica.

Intanto proseguono gli interventi sulla copertura nord, sulla Maratona e nei locali interrati. Il cantiere interessa anche le aree esterne, dove è stata rimossa la vecchia cancellata verde. Per riaprire gli spalti serviranno inoltre accessi, tornelli, recinzioni e spazi di prefiltraggio adeguati. Restano da coordinare anche il restauro della vecchia Fiesole, la rimozione dei prefabbricati di Italia ’90 sul lato Tribuna nord e l’eliminazione delle torri faro sostituite dall’illuminazione sulla copertura.

Sul rapporto tra club e amministrazione, il punto fermo è la dichiarazione di pubblico interesse del 19 ottobre. La proposta prevede una concessione di 60 anni e circa 101 milioni di investimenti privati: 54 milioni, al netto dell’Iva, per completare le opere e circa 47 per allestimenti, servizi e spazi commerciali. Il futuro concessionario assumerebbe la gestione e la manutenzione dell’intero complesso, comprese le strutture monumentali di Nervi. Nella configurazione esaminata il canone fisso è pari a zero, con una partecipazione comunale agli eventuali risultati economici superiori alle previsioni da disciplinare nella convenzione.

La concessione, tuttavia, non è ancora assegnata. La Fiorentina deve recepire le prescrizioni e presentare documentazione aggiornata, piano economico-finanziario asseverato e schema di convenzione. Seguiranno la conferenza dei servizi decisoria, l’approvazione progettuale e la gara pubblica. È su questi passaggi che si concentra il lavoro con Palazzo Vecchio.