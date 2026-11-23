Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha commentato così lo stato dei lavori del Franchi dal convegno "Stadio: da infrastruttura sportiva a infrastruttura tecnologica", sulla nuova casa della Fiorentina ancora in ristrutturazione.

Sul Franchi

“È una sfida molto complessa e difficile, che ha visto il pubblico in primo piano essendo finanziato dal Comune coi fondi del PNRR: in questo momento c'è l'ingresso importante della Fiorentina, che si sta dimostrando una società strutturata e attenta alle esigenze di crescita della propria realtà. Chiaro che l'idea di mettere le scale elicoidali di Nervi e farle entrare in un impianto moderno è suggestiva: aspetto con curiosità di vedere il risultato finale".

Sui tifosi

"Servirà ancora un po' di tempo e speriamo non se ne perda altro, perché giustamente i tifosi della Fiorentina hanno il diritto a riavere la propria curva, le proprie abitudini e di entrare in uno stadio bello, nuovo e accogliente”.