Una grande Roma ferma il PSG al Parco dei Principi. Inter, Lautaro torna col botto
Notte di Champions per le altre due italiane impegnate nella competizione, vale a dire la Roma, di scena a Parigi per una sfida ad alti livelli, e l'Inter che ha invece accolto lo Stoccarda.
PSG-Roma
Prova di spessore per i giallorossi che, anche privi di Malen dal 1', sfondano il muro dei francesi dopo appena cinque minuti con una bella giocata di Soulé che libera Hermoso, con lo spagnolo che sigla il vantaggio al quinto minuto. Arriva però il pareggio di Zabarnyi, su angolo, al 32', prima della rete dal dischetto di Dembelé che, al 62', chiude la rimonta. A riportare la parità ci pensa proprio Malen, ancora dagli undici metri, al 78': una partita vivace e senza esclusione di colpi che finisce giustamente in parità, è 2-2 al Parco dei Principi.
Inter-Stoccarda
Un po' più titubante l'Inter, che invece parte soffrendo pur respingendo i colpi dei tedeschi: il gol del vantaggio nerazzurro arriva solo al 57', col rigore trasformato da Sucic. Il sigillo, ed è un'ottima notizia per i nerazzurri, torna a metterlo il capitano Lautaro Martinez: bel tracciante di Dimarco raccolto dall'argentino, che torna a segnare dopo oltre un mese di stop. Finisce 2-0.