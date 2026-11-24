Non solo la Fiorentina prima squadra è finita nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo per un ritardo nell'inizio del secondo tempo della partita contro il Monza (LEGGI QUI). Anche la Fiorentina Primavera, nella persona dell'allenatore Aurelio Andreazzoli, è tra i provvedimenti del Giudice del campionato giovanile.

L'accaduto

Nel finale della partita tra Monza e Fiorentina Primavera, terminata 0-1 per i viola, si è accesa una piccola rissa davanti alla panchina gigliata. Nel tentativo di separare due giocatori, Andreazzoli ha afferrato per i capelli un giocatore avversario. Cacciato dall'arbitro con un cartellino rosso, l'allenatore viola si è prontamente scusato con tutti. Una giornata di squalifica per lui.

Il comunicato ufficiale

“ANDREAZZOLI Aurelio (Fiorentina): per avere, al 47° del secondo tempo, a seguito di un diverbio tra calciatori delle due squadre nei pressi delle panchine, afferrato per i capelli il calciatore della squadra avversaria per separarli; all'atto del provvedimento di espulsione si scusava sia con l'Arbitro sia con i componenti della panchina della squadra avversaria per il comportamento tenuto abbandonando prontamente il terreno di giuoco”.