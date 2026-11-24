La batosta a Monza non basta. La Fiorentina costretta a pagare anche 5mila euro di multa. Ecco perché
Non basta la batosta rifilata dal Monza per 3-0 alla Fiorentina. Il giorno dopo per la società viola è ancora più amaro, perché dal Giudice Sportivo arriva anche una multa salata da pagare.
La motivazione
La Fiorentina è stata ritenuta responsabile di aver provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio della ripresa al Brianteo. La società viola era già stata multata per la stessa motivazione in stagione e, in quanto recidiva, dovrà pagare una sanzione più pesante della norma.
La nota ufficiale
“Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del secondo tempo; recidiva”.
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