Seconda parte dell'intervista ad Alessandro Ferrari per Sky Calcio Unplugged (leggi QUI la prima parte): il tema si sposta verso il suo operato alla Fiorentina, ad uno sguardo al passato ed uno al futuro in viola.

Sul piano societario

"La luce nel calcio si accende e si spegne velocemente. Siamo partiti con difficoltà. Ora c'è più convinzione, serenità e amalgama tra tutti: bisogna essere fiduciosi di ripartire al meglio dopo la sosta. Ci sono stati tanti cambi, inaspettati e altri cercati, ma sono stati fatti, quelli dal punto di vista tecnico, cercando di trovare persone che, da un punto di vista di esperienza e carattere, si unissero al mood della Fiorentina. Siamo arrivati a un punto in cui, da qui in avanti, dovremmo produrre risultati pian piano migliori. Servono ragazzi che sappiano che cosa vuol dire essere a Firenze. Ci deve essere un passaggio di consegne. Su quello, un'eredità pesante passa di anno in anno, se qualcuno cambia o smette. Di giovani ne abbiamo tanti, poi vedremo chi saranno quelli che porteranno avanti questa maglia".

Sul Centenario

"Vivere il Centenario del Club è stata una grande responsabilità e fortuna, nella vita capita di viverlo una volta sola. La prima cosa è il senso di responsabilità: ti devi ricordare della storia, del presente e del futuro. La storia serve tanto a noi della Fiorentina per ricordarci da dove è partita questa enorme avventura che fa vivere la città. Ho potuto conoscere tanta gente che non mi sarei immaginato, come Rui Costa".

Su Astori

"Io sono arrivato l'anno dopo ciò che era successo. Ho conosciuto bene il padre, la madre e i fratelli. Una famiglia pazzesca, con una forza incredibile. Sono loro a caricare me quando si tratta di fare qualcosa per ricordare qualcuno. In questo mondo qui, se trovi qualcuno con determinate caratteristiche, te ne accorgi subito ed è fantastico".