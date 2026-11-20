Il tema del costo delle trasferte nel calcio italiano è tornato al centro del dibattito, con le proteste degli ultras di diverse squadre d'Italia tra cui anche quelli della Fiorentina.

Caro biglietti

La società viola è intervenuta sul tema con le parole del dg Ferrari che ha spiegato le difficoltà crescenti per i tifosi nel seguire la propria squadra fuori casa, tra prezzi elevati e procedure di acquisto complicate. Il direttore ha inoltre sottolineato la necessità di introdurre anche in Italia un tetto ai prezzi dei settori ospiti.

In mezzo alla polemica

In mezzo alla polemica, però, c'è stata anche la Fiorentina stessa, che è stata accusata recentemente dai tifosi juventini per i 40 euro richiesti per il settore ospiti al Franchi. Di mezzo a Firenze ci si sono messe la ristrutturazione dello stadio e la ridotta disponibilità di posti per il “formaggino”, che hanno contribuito all'aumento dei prezzi.

Il panorama europeo

Scrive il quotidiano che dal 2019 biglietti e abbonamenti viola hanno registrato rincari medi tra il 25% e il 55%, con le nuove tessere a partire da 365 euro. In Europa, invece, diversi campionati hanno introdotto limiti specifici per i settori ospiti, dai 10 euro più Iva della Francia ai 30 euro della Spagna, fino alle 30 sterline della Premier League.