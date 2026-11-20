La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza la ripartenza della Serie A, alle porte dopo la fine della pausa per le nazionali.

Tre indizi

Sono tre gli indizi che potrebbero far pensare a una ripartenza forte della squadra di Vanoli. La Fiorentina vede di rientro dalle nazionali un Mastantuono autore di una doppietta che lo ha galvanizzato, un Oulai in crescita e anche lui a segno con la Costa d'Avorio e uno Njie premiato con la prima chiamata con la Svezia, seppur leggermente acciaccato. C'è poi il rientro tra i convocati di Atta e il fatto che su tre scontri salvezza giocati ad oggi, la Fiorentina ne ha vinti 2 su tre (con Venezia e Sassuolo, perdendo con il Genoa).

Problema difesa

Da registrare invece ancora una volta è la difesa. Dragusin era impegnato in nazionale, mentre Viery era al lavoro al Viola Park per smussare il suo lato macchinoso. Ranieri non si è rivisto dopo Genova e Pongracic ne avrà fino a fine mese. Serve adesso tirare su un muro che fino ad ora non si è visto.