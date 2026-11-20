Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista per il programma Sky Calcio Unplugged: nella prima parte si parla del compianto presidente Rocco Commisso e dei suoi sogni e ambizioni.

Sul Viola Park

"La passeggiata qui l'abbiamo iniziata con Joe Barone quando c'era solo erba da tagliare. Vedendo andare avanti i lavori pensammo: ‘Chissà se ce la faremo e come verrà’. Mi capita spesso di passeggiare per capire dove sono: è un posto magnifico. Mi è venuto in mente anche quanto sarebbe piaciuto a Rocco vedere il centro. Lui si fermava a guardare i piccolini, a vedere se tutto andava bene ed era a posto. Oggi è un rammarico sapere che non possa godersi questo suo unico regalo che si è fatto nella vita. Poi il senso di responsabilità e la carica per far si che ciò che aveva pensato si realizzi, per sapere che si è dato tutto per un obiettivo importante, è conseguente: oggi è troppo presto".

Su Commisso

"Era una persona molto buona e semplice. Manca a tutte le persone, non solo a noi. Era genuino, simpatico e diretto. Il primo compleanno insieme era per i suoi 70 anni, ed eravamo al Franchi con una torta. L'ha festeggiato con i suoi dipendenti. Era una persona semplice in tutto, una bella persona. Sogni? Ne ha avuti diversi, dopo pochi mesi voleva fare uno stadio nuovo: uno che viene dall'America come lui ha visto lo stadio ed era un po' ‘ballerino’. L'altro era diventare importante con la Fiorentina, fare qualcosa di importante arrivando ad alti livelli. Lui ha sempre investito per farlo".

Se potessi riparlarci?

"Prima cosa chiederei ‘Come stai?’. Poi, consigli su come possiamo migliorare in tutto: risultati economici, in campo, come far crescere i giovani, il calcio italiano e il calcio femminile. Chiederei un aiuto: è bello poter chiedere una mano a persone che potrebbero aiutarti a prendere le giuste decisioni".