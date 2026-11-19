Ha raggiunto 937 firme verificate su Change.org la petizione contro l’intitolazione a Rocco Commisso del futuro capolinea della tramvia a Bagno a Ripoli, davanti al Viola Park. La raccolta, lanciata l’8 settembre dall’Associazione Per la Memoria di Bagno a Ripoli ha raggiunto questo traguardo.

La richiesta al sindaco e il nome alternativo

L’associazione contesta la scelta di dedicare il capolinea della linea 3.2.1 all’ex presidente della Fiorentina. Secondo i promotori, il legame di Commisso con il territorio è legato all’investimento nel Viola Park, mentre il nome della fermata dovrebbe riflettere la storia della comunità ripolese. Da qui la proposta di chiamarla ‘Bagno a Ripoli capoluogo’ oppure, se si vuole scegliere una persona, di individuare una figura legata alla storia locale. La richiesta rivolta al sindaco è quella di aprire un percorso partecipativo in cui i cittadini possano proporre altri nomi.

L’omaggio annunciato nell’anno del centenario viola

Il sindaco Francesco Pignotti aveva annunciato l’intitolazione il 17 agosto, spiegando di aver concordato l’omaggio con Catherine e Joseph Commisso e con il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari. Nelle intenzioni del primo cittadino, dedicare a Commisso la fermata davanti al centro sportivo da lui voluto sarebbe stato un modo per ricordarne l’opera nell’anno del centenario del club viola. "Un omaggio destinato a rimanere nel tempo”, aveva detto Pignotti. Resta da vedere se il Comune accoglierà la richiesta di coinvolgere i cittadini nella scelta del nome.