Catherine e Giuseppe Commisso hanno scelto di portare avanti il progetto di Rocco. A ribadirlo è Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, in un’intervista a La Nazione. Ferrari riconosce il peso della situazione economica, racconta come lavora con Fabio Paratici e si dice convinto che la squadra possa lasciarsi alle spalle le difficoltà di inizio campionato.

La scelta di Catherine e Giuseppe Commisso

“Dopo la morte di Commisso poteva non essere scontato che Catherine e Giuseppe avessero le stesse motivazioni del padre. E invece hanno deciso e voluto subito portare avanti il progetto di Rocco. E vogliono andare avanti e fare bene. Oggi, è vero, la situazione economica è pesante, ma le volontà della famiglia sono chiare. Dovremo dare il massimo, anzi di più, per migliorare la situazione economica che si è creata e che dobbiamo affrontare con il massimo dell'impegno”.

Paratici, dal primo incontro a Londra al lavoro quotidiano

Il rapporto tra Ferrari e Paratici è nato a Londra, quando il direttore generale viola si è mosso per portarlo a Firenze: “Con Fabio ho un rapporto ottimo dal giorno un cui, a dicembre dello scorso anno, l'ho conosciuto quando sono andato a Londra per iniziare la trattativa e farlo venire alla Fiorentina. Paratici è uno che pretende sempre e solo il massimo da chi ha attorno ed è molto critico con se stesso e di conseguenza lo vuole e pretende dagli altri. E' uno che trasmette fiducia e che si porta dentro un' esperienza in questo mondo che è semplicemente eccezionale. II nostro rapporto? Lavoriamo in un uffici a otto metri di distanza, ci vediamo in continuazione per affrontare, insieme, quello che c'è da fare per il meglio della Fiorentina”.

La fiducia nella squadra e l’appello a Firenze

Dopo i cambiamenti dell’estate e un avvio di campionato complicato, Ferrari si aspetta che la squadra esprima il potenziale che la società le riconosce. E chiama in causa anche la città e i tifosi.

“Sono convinto che le difficoltà che abbiamo affrontato e stiamo superando dopo l'avvio del campionato adesso siano alle nostre spalle. Voglio pensare che dalla Fiorentina verrà fuori il meglio, il bello che sappiamo possa esserci dopo averla ricostruita e trasformata in estate. Certo non è detto che poi, in futuro, come accade nella vita, ci siano altre situazioni più complicate da vivere e da affrontare. Ma lo ripeto, se saremo tutti uniti, noi con la città, con la gente, con i tifosi, con chi insomma vuole bene alla Fiorentina, alla fine riusciremo ad arrivare dove vogliamo arrivare”.