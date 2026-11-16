Commisso ci sta provando in ogni modo, gli investimenti parlano per lui. Il tentativo di diventare grandi - VIDEO

Adesso la vera domanda, dopo aver visto quanto Joseph Commisso ha investito nella Fiorentina nell’ultimo anno, è se sarà stato un episodio o se invece si continuerà su questa strada. Ma premettiamo una cosa: quello che ci piace è l’impegno, il tentativo economico, il segnale dato.

In un anno, quello attuale, dove occorreva spendere per ripartire, per riazzerare, per ricominciare dopo stagioni difficoltose, nessuno, proprio nessuno, avrebbe creduto o immaginato investimenti del genere. Da oggi quindi, almeno da questo punto di vista, poco da dire. La Fiorentina ha investito molto su giovani promesse e questa è la cosa più importante, che ci fa ben sperare.

Certo, la parentesi Pioli è stata un bagno di sangue e anche in questo senso occorrerà trarre insegnamento per i prossimi anni. Non sempre spendere tanto per qualcuno è la scelta giusta, ma crediamo che la famiglia Commisso, dopo la scomparsa di Rocco, abbia deciso anche in suo ricordo, di provarci in modo importante.

Toccherà adesso a Paratici rimediare a qualche errore sicuramente fatto (soprattutto in panchina) e trovare la strada e la direzione tecnica giusti per le prossime stagioni. Ci sarà il mercato di gennaio, dove i viola acquisteranno sì, ma cederanno anche, per provare a tirarsi fuori in modo definitivo da una stagione così così, che però potrebbe riservare ancora qualche sorpresa; c’è ancora una Coppa Italia da giocare, che può diventare un vero obiettivo stagionale se i gigliati riuscissero ad andare avanti e a battere il Napoli. E poi un campionato da trasformare in una occasione per costruire il futuro, è ancora possibile.

Presto Joseph tornerà a Firenze per stare vicino alla squadra, probabilmente per passare qui il Natale. Il presidente ci sta provando, in tutti i sensi. Dal punto di vista economico, da quello della presenza e da quello delle scelte. Aver affidato la società ad uno dei migliori dirigenti sulla piazza è stato l’ennesimo tentativo di diventare grandi. Speriamo che presto si passi alla cassa, e non è soltanto un gioco di parole, per cominciare a riscuotere qualcosa. Lo meriterebbero tutti, tifosi in primis. Serve competenza, fortuna e non interrompere quanto cominciato a fare, investimenti compresi.