Lo Monaco a FN: “Paratici ha fatto un lavoro difficile ma c’è da aggiustare il tiro, mancano certi giocatori. Su Mastantuono…”

Sosta per le Nazionali in corso, con la Fiorentina che alla ripresa del campionato dovrà provare ad accelerare la risalita della classifica. Per commentare alcune tematiche d’attualità della squadra viola Fiorentinanews.com ha voluto conoscere in esclusiva l’opinione di Pietro Lo Monaco, ex dirigente di Genoa, Catania, e Palermo e sempre attento alle dinamiche del campionato italiano.

Direttore, come giudica il lavoro svolto fino ad ora da Paratici? A suo parere mancano alcuni tipi di giocatori oppure la squadra è al completo?

“Il lavoro di Paratici, proprio perché si è trattato di un lavoro grosso, è sicuramente stato un lavoro abbastanza difficile. I calciatori presi sono dei buoni calciatori e qualcosa dovrà essere fatta sicuramente per sistemare il tiro, però tutto sommato direi che, se la squadra riesce a migliorarsi, sicuramente è stato fatto un buon lavoro. Per quanto attiene poi alla mancanza di certi giocatori… possiamo dire che è davanti agli occhi di tutti. Manca un difensore, un terzino e esterno sinistro, forse si è stato troppo ottimisti nel pensare che il ragazzino del Real Madrid Valdepeñas si adattasse subito, ma è giovane e ha bisogno di tempo. Fortunatamente ora Joao Mario sta facendo discretamente, ma la Fiorentina in quel settore è un po' carente. Ma il problema è la difesa, e forse un uomo di contrasto in mezzo al campo, giocatore di rottura in mezzo al campo, di peso, come Amrabat per intenderci, forse non sarebbe male. Troppi buoni giocatori, tecnicamente bravi, forse un po' leggerini. Consideriamo poi che manca ancora Atta a questa squadra; quindi io gli darei sempre il tempo, anche se chi ha tempo non perda tempo. Nel senso che la classifica si fa un pochino critica e bisogna darsi una mossa, come si suol dire”.

Secondo lei c'è un giocatore che può sempre trascinare la squadra? Per adesso lo sta facendo Njie... Ne vede altri con questa caratteristica?

“Sicuramente Mastantuono. Lui è un giocatore che determina e che sicuramente può dare molto alla Fiorentina. Ha grandi potenzialità, ancora non compiutamente espresse, ma è sicuramente uno che può dare tanto. Chiaramente ci si aspetta anche il rispondere presente da parte di giocatori come Pellegrino, Atta, che fino a questo momento è mancato, e Oulai, che ha giocato un po' a corrente alternata. Il patrimonio tecnico c'è”.