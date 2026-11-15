Il giallo del refuso sull'opzione per Mastantuono: la Fiorentina ha chance di trattenerlo. Milan e Roma in agguato ma c'è già feeling con Firenze

Il refuso presentato sulla pubblicazione del bilancio 2025/26 della Fiorentina ha aperto un piccolo giallo sul futuro di Franco Mastantuono, per via di quella vocina asteriscata legata ad una presunta opzione sulla formula del trasferimento in prestito dal Real Madrid. La società viola in realtà ha subito smentito e ammesso il refuso appunto, specificando che il passaggio è stato solo in prestito secco. Repubblica è tornata però sul tema di un possibile prolungamento ad un secondo anno: e le possibilità sono tutt'altro che remote.

Due club in agguato ma il feeling è viola

L'impatto di Mastantuono con la Serie A è stato buono, anche al netto di una squadra che per diverse giornate ha fatto fatica a esprimersi. I presupposti per crescere di pari passo però ci sono tutti. E non a caso, Milan e Roma si sono già attivate per capire che ne sarà dell'argentino la prossima estate: la Fiorentina però parte con un grande vantaggio perché il classe 2007 si è ambientato alla grande in città e si è calato nella realtà viola alla perfezione.