L'Argentina parte male alla prima senza Messi e Mastantuono non può dare alcun contributo a Scaloni

Il focus del dibattito in Argentina è su chi sia l'erede più adeguato per una leggenda come Leo Messi, appena fattosi da parte con l'addio ufficiale all'Albiceleste di un mesetto fa: in corsa ci sono i due talenti principali del nuovo corso, Nico Paz e il numero 30 viola Mastantuono. Tema che è destinato a tenere banco ancora a lungo, vista la giovane età di entrambi.

Passo falso argentino

Intanto nella notte, l'Argentina ha perso in amichevole contro l'Uruguay, alla Bombonera: è finita 1-2, con l'avvio della ripresa che è stato fatale ai ragazzi di Scaloni, colpiti prima dall'autogol del romanista Balerdi e poi dalla rete di Araujo, tra il 48' e il 53'. Inutile il gol di Julian Alvarez una ventina di minuti più tardi.

Duello perso

Il testa a testa per la fascia destra offensiva l'ha vinto Nico Paz, titolare nel tridente con Alvarez e Almada, al momento ed anzi, a Mastantuono non sono stati concessi minuti. Occasione per mettersi in luce che quasi certamente arriverà invece nella seconda amichevole, tra quattro giorni contro il Costarica.