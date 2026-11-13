"Non c'erano dubbi sulle prestazioni di Mastantuono, ma sulla Fiorentina. Lui deve essere la stella della squadra"

Jorge Baravalle, giornalista argentino per ESPN, ha fatto il punto della situazione sul prestito di Mastantuono alla Fiorentina, analizzando un ventaglio ampio di tematiche riguardo al talento di proprietà del Real Madrid.

Sulla Fiorentina

"In teoria, prima dell'inizio dell'anno, Firenze era un buon posto dove andare. Non era un brutto progetto, la Fiorentina non aveva messo insieme una brutta squadra: magari non per lottare per lo Scudetto, ma sicuramente per lottare per un posto in Europa, non per la retrocessione, come sta accadendo ora. C'erano dubbi non sulle sue prestazioni, ma su come il progetto avrebbe supportato la sua crescita. La sua prestazione contro il Venezia è stata molto positiva, ma se guardiamo al quadro generale… no. Ha già dimostrato la sua qualità alla Fiorentina, è lui che fa la differenza. Anche se a volte fatica a trovare continuità, non è un giocatore che ha avuto difficoltà a essere il leader offensivo della squadra. C'è ancora molta strada da fare in questa stagione, ed è un progetto in continua evoluzione. Senza dubbio, Mastantuono può e deve essere il giocatore di punta della squadra quest'anno”.

Sulla Nazionale

“La cosa positiva è che l'Argentina ha improvvisamente trovato diversi giocatori in quella posizione, e in questo momento quello che spicca su tutti è Nico Paz, che fa la differenza e ha le qualità di un giocatore unico, una stella generazionale. Qui, ci sono ancora dei dubbi su Mastantuono. Ha il talento. È ancora solo un diciannovenne che si è ritrovato in un club come il Real Madrid a 18 anni. Ha un potenziale altissimo, ha molto spazio per crescere, per imparare, soprattutto per quanto riguarda le esigenze fisiche del calcio europeo”.