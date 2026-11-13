Quattro gol che non raccontano l'importanza di Mastantuono per la Fiorentina. Tra i giovani in Europa è tra i più incisivi

I quattro gol messi a referto nei suoi primi 972 minuti giocati con la maglia della Fiorentina addosso probabilmente non raccontano a sufficienza l’importanza di Franco Mastantuono per la squadra di Vanoli.

Numeri da capogiro

Come riporta il Corriere dello Sport, citando uno studio del Cies sugli Under 21 che rendono di più rispetto ai propri compagni, il talento scuola River è il terzo giocatore della Fiorentina di movimento più impiegato nelle prime 11 giornate di campionato, nonché il più decisivo. Non solo è il 59% più incisivo ma si piazza al terzo posto tra i giocatori dei principali campionati, alle spalle del fenomeno Gianluca Prestianni e di Jorge Salinas, eclettico difensore del Racing Santander. Tre talenti di granito, capaci di staccare anche un fenomeno già affermato come Lamine Yamal.

Il paragone con Prestianni

E proprio con Prestianni è il paragone più intrigante per Mastantuono. Stesso passaporto, stessa zona di campo, amici stretti al centro sportivo di Ezeiza intitolato a Messi, ma due modi diversi di prendersi la partita. Nei suoi numeri stilati dall’Osservatorio svizzero vince l’invenzione: al top nel dribbling e nelle occasioni create, si arrende al gioiello di Azul per quanto riguarda finalizzazione e difesa. Un pareggio per quanto riguarda il lavoro di costruzione: 0,83 contro 0,81. Tanto il primo è un esterno esplosivo puro da strappo e profondità, quanto il secondo si è ritagliato un ruolo da fantasista che salta l’uomo, serve il compagno, tira e poi torna a rubare palla. L’oro della Viola e il diamante del Benfica. Due modi diversi di essere Diez oggi.