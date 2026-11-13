L'uomo nel mirino: tutti vogliono Mastantuono. La Fiorentina vuole prolungare, ma quanta concorrenza!

L'esperto di mercato Ekrem Konur ha fatto il punto della situazione sul prestito di Franco Mastantuono alla Fiorentina: l'argentino di proprietà del Real Madrid avrebbe moltissimi occhi puntati addosso, e non ci sono solo i viola a caccia del suo ‘sì’.

La situazione

Konur riporta che, anche se nel contratto di prestito non è stabilito, la Fiorentina ha già fatto sapere al Real Madrid di voler trattenere il giocatore almeno per un'altra stagione, e le trattative per il prolungamento del prestito (alla Nico Paz-Como) sono già in corso. Tuttavia, occhio alle sue prestazioni: il Real deciderà solo a fine stagione e un buon rendimento dell'argentino potrebbe valergli un posto nella rosa dei Blancos.

Quante richieste

Tuttavia, anche qualora non dovesse rimanere a Madrid, su di lui ci sono gli occhi di ben quattro pretendenti, che si sono già fatte avanti: in Italia ci sono Milan, Roma e Napoli interessate al ragazzo, mentre dalla Premier è stato il Fulham (allenato dall'ex Real Alvaro Arbeloa) a puntare Mastantuono. Intanto, però, a goderselo è la Fiorentina.