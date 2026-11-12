Courtois: "Mastantuono? Si sta riscattando con la Fiorentina. Alla fine troverà spazio nel Real Madrid"
Ceduto in prestito dal Real Madrid alla Fiorentina, Franco Mastantuono sta cercando di porsi all'attenzione di tutti con la maglia viola addosso.
In questo frangente è riuscito a convincere il selezionatore della nazionale argentina, Lionel Scaloni, a dargli una possibilità, mentre il suo futuro al Real è tutt'altro che definito.
“Sta facendo bene”
Su quello che sta facendo e sulle sue doti si è espresso il portiere delle Merengues, Thibaut Courtois che ha detto: “Credo che possa riscattarsi; sta facendo molto bene alla Fiorentina in questo momento”.
“Troverà spazio…nel Real”
E anche: “Molti dimenticano che è ancora giovane, ha 19 anni, e dobbiamo dargli tempo. È un grande giocatore, ha talento, e sono sicuro che alla fine troverà spazio nel Real Madrid”.
💬 Commenti